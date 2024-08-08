郭正亮：藍綠鬥爭升高　現在整個都亂了

國民黨副發言人康晉瑜提供該大麻業者Charles Wu的公開簡歷。（照片：康晉瑜臉書） 中評社台北8月8日電／台灣7月組跨黨派觀選團，赴美參加美國共和黨全國代表大會，藍營7日爆料，民進黨團員參加大麻供應商所舉辦的僑宴，該僑胞名為Charles Wu，綠營則批藍營不要抹黑。對此，前“立委”郭正亮8日在政論節目表示，現在大概整個都亂了，藍綠鬥爭升高，他並形容這實在是茶壺裡的風暴，不可思議。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮8日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，大麻在當地合法是沒錯，重點是民進黨先去攻擊凌濤，這次訪美團“政治性意味低”，結果回來先搞人家？國民黨也知道你們在幹嘛，現在變成一團政治人物不知道在幹嘛，連駐外單位也分藍綠，訪問期間就開始爆料、鬥爭，講這有什麼意義？現在大概整個都亂了。



“藍綠鬥爭升高”郭正亮認為，民進黨沒料到那個事情國民黨會知道，現在資料通通爆出去，即使大麻在當地合法，但要考慮台灣人的感受，可是民進黨不認為這是問題。



郭正亮說，先鬥的人就有問題，鬥一個議員是要挑起什麼事嗎？此事也給國民黨一個教訓，其實很容易查是誰給資料，同時也給凌濤一個經驗，以後跟民進黨的人出訪要注意一些事，“實在是茶壺裡的風暴，不可思議”。