海外旅客來台不如預期　陳明賢析三因素

日月潭經典大飯店執行長陳明賢。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月9日電（記者 方敬為）近期台灣觀光業景氣不佳，海外遊客數量不如預期，境內旅遊風氣低迷，觀光景點的暑假住房率偏低。日月潭經典大飯店執行長陳明賢接受中評社訪問表示，台人近期較熱衷出境旅遊，導致境內旅遊市場冷，加上先前有地震、颱風等天災，影響民眾出遊意願。海外遊客來台不如預期，則與台灣觀光成本偏高、旅遊周邊配套不足、地緣政治風險等因素有關。



陳明賢，大日月潭觀光產業協會創會理事長，擔任日月潭經典大飯店執行長，長期在當地營運旅宿業，對南投日月潭一帶觀光發展脈絡相當熟悉。2019年曾率台灣24家旅行企業負責人到寧波踩線，促進兩岸觀光交流。



暑假本來是觀光旅遊業的旺季，但台灣各大觀光區今年暑假的住房率卻偏低，觀光大縣南投縣的旅館住房率只有三成，屏東墾丁旅宿住房率只有五成，花東更慘淡，只剩下二成。不只台灣境內觀光市場冷，海外遊客來台人數也不如預期，“交通部”訂下今年1000萬國際旅客來台的目標，但截至7月底僅430萬人次。



分析相關原因，陳明賢表示，境內旅遊市場低迷，主要是台灣人當前偏好出境旅遊，一方面可能是對台灣遊憩景點失去新鮮感，另方面也與近期天災頻傳有關，宜花東方面主要是受到先前花蓮強震影響，導致遊客前往旅遊的意願降低；南投則是受到強颱侵襲，造成山區多處道路中斷，加上土石流等問題，旅遊安全性相關疑慮，讓遊客卻步；至於屏東方面，可能與極端氣候有關，最近常發布高溫特報，影響旅遊舒適性，自然也會反映在旅遊人次表現上。



陳明賢提到，台灣人若要選擇在境內旅遊，不外乎考量交通便利性，環境舒適性，景區風光與遊程的多元性，其實，日月潭風景區在暑假的旅遊表現還算不錯，因為正好滿足以上條件，又剛好較少受到強颱波及，可以觀察，景區周邊的高檔飯店住房率仍然相當可觀，當然還有進步空間，尤其自從沒有大陸遊客後，海外遊客人數仍有所差距。



談到海外遊客來台情況不如預期，陳明賢認為，主要有三個因素，包括台灣觀光成本偏高、旅遊周邊配套不足、地緣政治風險等。此外，公部門在國際行銷方面也有待加強。

