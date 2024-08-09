日月潭暑假遊客不多　阿嬤茶葉蛋免排隊

玄光寺前的“日月潭”石碑昔日是熱門打卡點。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月9日電（記者 方敬為）近期台灣觀光業景氣不佳，民眾偏好出境旅遊，境內旅遊風氣低迷，全台多處觀光景點的暑假住房率偏低，南投縣日月潭雖然有3家五星級高檔酒店支撐住旅館住房率表現，但景區內遊客並不多，熱門景點停車位充足，過去每逢假期旺季都人氣爆棚的阿嬤茶葉蛋也不用排隊，業者表示，觀光景氣確實有落差。



暑假本來是觀光旅遊業的旺季，但台灣各大觀光區今年暑假的住房率卻偏低，觀光大縣南投縣的整體旅館住房率只有三成，屏東墾丁旅宿住房率只有五成，花東更慘淡，只剩下二成。不只台灣境內觀光市場冷，海外遊客來台人數也不如預期，“交通部”訂下今年1000萬國際旅客來台的目標，但截至7月底僅430萬人次。



中國國民黨籍南投縣長許淑華日前表示，縣內因為受到強颱侵襲，導致山區多處道路中斷，部分觀光園區休園，暑假整體旅館住房率跌破三成，不過仍有許多安全的景點，歡迎大家多到南投觀光休憩。



日月潭風景區比較沒受到風災影響，加上周邊有3家五星級高檔酒店，是不少遊客度假的首選，暑假住房率平均達到七成，是南投縣觀光表現相對優異的景區，不過，雖然住房率高，可是景點的人潮並不多。



中評社記者8月8日父親節到日月潭風景區內幾個熱門景點觀察，包括玄光寺、伊達邵商圈、纜車站，停車空間都相當充足，潭面遊湖觀光船也相當零星，雖然玄光碼頭還是有遊客聚集，但與過去旺季的人潮相比，落差甚遠。過去熱門的打卡景點，玄光寺“日月潭”石碑也不必再拉出拍照動線。



玄光碼頭知名的金盆阿嬤茶葉蛋，過去每逢假期旺季都大排長龍，如今暑假期間卻不用排隊，隨來隨買。金盆阿嬤茶葉蛋在陸客來台鼎盛時期，每天可以銷出7千顆以上的茶葉蛋，陸客不來，假日的銷量掉至2000顆，價格也調漲，從以前一顆新台幣13元漲至15元，且取消大量購買優惠，無論買幾顆都是單價15元。業者表示，觀光景氣確實有落差，之所以調整價格，一方面反應物價成本，一方面也是銷量確實不若以往。

