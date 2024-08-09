張雅屏語中評：國民黨已失去讓人民有感方向

中國國民黨前副秘書長張雅屏。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月9日電（記者 楊騰凱）中國國民黨面對民進黨的強勢，明顯居下風，中國國民黨前副秘書長張雅屏向中評社分析表示，國民黨已經失去讓人民有感的方向，雖然經過8年在野，依然還沒有學會如何當一個在野黨。如此缺乏方向與預期，這樣下去2026年九合一選舉會很艱辛。



張雅屏為中山大學政治學博士，在馬英九競選台北市長時便投身參與輔選工作，也隨馬英九打過2008年、2012年大選，後來洪秀柱任國民黨主席任內，張雅屏出任國民黨副秘書長兼組發會主委。



張雅屏表示，對比先前“立法院”還沒休會之前，國民黨聲量明顯是比現在高的，不論是個別委員或黨團都是一樣，國民黨中央黨部就比較持平，“立院”休會前後的聲量沒有太大起伏。如今“立院”聲音不見了，很明顯就是在忙別的事，因為通常“立院”會期一結束，“立委”就是出外考察，考察確實是“立委”該做的事，但是反過來說，難道“立院”一定要開會，外界才能感受到“立委”在監督嗎？難道平常不行嗎？其實還是可以開記者會點出社會問題並進行討論，但現在這些動作確實少了。



張雅屏指出，少了的原因在哪？過去吵的都是政治議題，包括政黨在法案上的對抗，這些政治議題衝突性高，有來有往，比較容易在輿論上延燒，但如果要談其他民生議題，若不是平常有在關心的，很可能吵不出來。例如民進黨對於弱勢的關懷，以及對基層教育的耕耘，那是真的很深。換言之民進黨與社會團體的合作，那是非常緊密的。國民黨對這一塊則是很不在意，所以當要在非政治議題的民生議題進行攻防時，自然就發現國民黨在討論事情的深度上，與綠營有落差，你要有抗爭路線，你也總得瞭解問題。

