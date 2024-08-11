台入出境逆差大　余松華：觀光產業很大隱憂

屏東縣民宿協會理事長余松華。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月11日電（記者 蔣繼平）台灣首季出境人數將近400萬人次，而入境人數僅205萬人次，逆差嚴重。屏東縣民宿協會理事長余松華接受中評社訪問表示，吸引國際觀光客的點在自然景觀或文化遺產，但今天花蓮地震會影響來台意願，加上東南亞旅遊市場競爭力強，越南今年太夯搶客也有關係。他表示，人潮才有錢潮，才能帶動地方經濟，但台灣的經濟都往外帶，現金流都往外帶，除了反映在本地旅遊市場差，這對觀光產業未來也是很大的隱憂。



余松華，在屏東縣恆春鎮經營貝拉司漫民宿，去年當選新任屏東縣民宿協會理事長，該協會會員共有150多家民宿會員。



台灣旅客在疫後湧現出境旅遊熱潮，導致台灣入出境觀光人數出現逆差，根據台“交通部觀光署”統計，今年首季出境人數將近400萬人次，而入境人數僅205萬人次。屏東縣恆春半島觀光勝地墾丁，今年暑假觀光人潮慘澹，飯店訂房率衹有5成。



境外旅客沒有來南部原因，余松華表示，第一，境外旅客旅遊習慣一定是從首都或大城市先開始，因為交通、公共設施健全，機場又比較近，旅遊比較方便與安心。第二，墾丁旅遊地區屬於度假型，小港機場量能尚未恢復，直飛城市少，高雄到恆春半島墾丁要兩個半小時車程，所以旅客進不來。第三，吸引國際觀光客其實是大自然美景，花蓮太魯閣是國際上很夯的點，但地震後國際觀光客還是會認為台灣地震危險，南橫公路前幾天又有坍方，都會影響國際觀光客意願。



東南亞的旅遊市場最近很夯，余松華表示，越南近年有集團極力與政府合作，行銷非常好，也建設國際五星級酒店，推出便宜價格吸客，做的很成功，很多人都去越南旅遊，加上越南有世界文化遺產，很多歐美客以前去泰國，但現在都改去越南，甚至會來台灣旅遊的香港旅客也都開始跑越南，譬如越南的富國島、峴港、河內這些地方，CP值也不錯。也可以觀察到許多部落客都在推廣越南，這是趨勢。

