廖先翔：全力相挺黨內同志　守住基隆謝國樑

國民黨籍“立委”廖先翔接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北8月9日電（記者 張穎齊）中國國民黨面對“國會”改革五法卡在“憲法法庭”，地方更面臨可能的大罷免浪潮，台灣中國文化大學廣告系教授鈕則勳卻評論國民黨現在好像在放暑假、很被動。出生於基隆的國民黨籍新北“立委”廖先翔接受中評社訪問表示，若民進黨政府介入司法痕跡明顯，一定會嚴厲監督，他們也會全力挺黨內同仁，首先最重要還是守住國民黨籍基隆市長謝國樑，才不會擴散、出現大罷免潮。



現年36歲的廖先翔，出生於基隆市，政治大學行政管理碩士。新北市第十二選舉區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）“立委”，曾任2屆新北市第十選區（汐止）議員、國民黨新北市議會黨團書記長、國民黨新北市汐止區黨部主委、藍委李彥秀青年諮議團長、廖正良服務處執行長等。父親為國民黨籍前新北市議員廖正良。



廖先翔表示，重點是要守下基隆，才不會出現明年民進黨想醞釀的大罷免藍委潮，國民黨會定期安排每個“立委”的時間，到基隆相挺謝國樑，因藍委數量多，陸續相挺是沒問題的。而他一定也會再去，國民黨籍新北市長侯友宜7月27日才去基隆與謝國樑一起行銷基隆小卷季。



至於“憲法法庭”6日針對“立法院”職權修法“釋憲”案進行言詞辯論，聲請人訴訟代理人及指定相關機關“立法院”代表，特別在“國會”調查權、藐視“國會”罪互有交鋒。針對部分大法官特別會在許多細節上討論，國民黨籍的代表“立委”翁曉玲更遭到民進黨圍攻。



廖先翔說，一定會守護黨內同仁，包括翁曉玲、謝國樑，“憲法法庭”方面，台灣人其實心裡都有底，只是在走個形式，當然國民黨“立委”們還是會去據理力爭，無論大法官想怎麼判，國民黨都會把論述說清楚，讓民眾瞭解到“國會”改革五法的重要性、正當性。

