中評鏡頭：恆春中元普渡“豎孤棚”源自福建

恆春每年農曆7月15日中元節晚上會舉辦豎孤棚，地點在東門旁空地。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月9日電（記者 蔣繼平）屏東縣恆春鎮是百年古城，鎮內留下東門、北門、西門、南門等四座城門，南門位於古城中心，東門則留下一面城門及一片城牆，可供旅客登上城門感受歷史演變。而東門旁已架起“豎孤棚”，是恆春一年一度的盛事，在每年農曆7月15日中元普渡時舉辦，源於清朝福建習俗，現已推廣成為體育競賽，參賽者用毛巾來刮除柱子上的牛油來攀爬孤柱取得祭品，成為特色。



屏東縣恆春鎮一年一度的“豎孤棚”，是農曆7月普渡活動的一種特殊儀式，源於清朝福建習俗，早期恆春富人普渡後會將祭品施捨給貧苦人家，由於每次爭搶祭品時，經常發生鬥毆或踩傷的情況，遂於清光緒5年（1879年）發展爬孤棚的競賽方式取得祭品。



早期孤棚由4根高3丈6原木搭建，並於木柱塗滿滑膩牛油，以組為單位，各憑本事爬到頂端取下順風旗。2007年將由原本的4支孤柱擴展到36根孤柱。2011年孤柱的高度增加到23公尺，增加爬孤棚困難度。36根孤柱中，其中4根孤柱須淨空代表東南西北城門外也讓“好兄弟”攀爬，扣除4根孤柱後，其餘32根孤柱，讓報名參加隊伍可達32隊，包含機關、學校、部隊、民間團體等參賽，近年也有外籍人士組隊挑戰。



超過百年歷史的恒春，古城位於恆春鎮的中央，創建於清光緒元年，歷經四年完工，有東門、北門、西門、南門，古意濃厚的四座城門，歷經天災地變、戰爭洗禮、城牆多巳破壞，只留四個城門尚屬完整。而恆春古地名“瑯嶠”或“琅嶠”，指清領時期鳳山縣下林邊以南的地區，為排灣族語對一種蘭科植物的稱呼，也是當地原住民的族名。一直到沈葆楨來了以後，因為此地氣候宜人，四季如春，才改名為“恆春”。