毛嘉慶：藍不敢抗衡綠是被掐住小辮子？

毛嘉慶。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月9日電（記者 黃筱筠）民進黨執政雖朝小野大，但中國國民黨監督力道微弱。對於此現象，資深媒體人、前國民黨文傳會副主委毛嘉慶接受中評社訪問表示，國民黨與台灣民眾黨在“立法院”加起來有過半席次，應可做很多事情，但半年觀察下來，民進黨還是一意孤行，無法形成有效監督。他表示，若藍營沒被抓住小辮子，接下來應號召民眾上街頭包圍“總統府”、“行政院”、“司法院”等，甚至祭出“倒閣”、解散“國會”，大動作爭取民眾認同，才能讓民進黨執政有警惕。現在情勢講難聽一點，賴根本看不起國民黨。



他表示，國民黨為什麼不動員群眾上街抗議，“會不會被掐住什麼？”有些選區“立委”是可能與民進黨做生意，光電、風電等生意。身為黨主席朱立倫當然是最大問題，國民黨目前沒有罷免主席作法，青鳥們搞不好去包圍國民黨，要求朱立倫下台，這種荒謬的狀況，不是不會發生。



毛嘉慶，中國文化大學新聞系學士，曾任黨政記者、華視新聞廣場制作人、國民黨文傳會副主委、黨發言人、洪秀柱辦公室文宣部副召集人，已退出國民黨，2022以無黨投入中壢區市議員選舉失敗。



在野黨無法制衡執政黨，國民黨或是民眾黨出現什麼問題？



毛嘉慶表示，今年“立委”選後“國會”產生席次變化，本來大家期待在野黨過半席次可以做很多事情，有人認為“立法院”是“利法院”、“鬥獸場”，經過半年新“國會”看起來這樣狀況沒改善。現在民進黨還是緊抓“行政院”，即便在“立法院”席次不如藍加白，民進黨還是一意孤行，在野黨的論述缺乏民意支持。



他認為，在野黨還沒有體悟到，對付民進黨政權，特別賴清德是獨裁傾向的統治者，必須在議會與街頭路線並重。已經有一些有志之士觀察到，究竟國民黨是軟弱還是被逮到小辮子，有些選區“立委”是可能與民進黨做生意，光電、風電等生意，難道只有民進黨“立委”在搞嗎？這些都是利益結構盤根錯節，很可能彼此交換什麼，導致在野黨也不敢大力監督民進黨。

