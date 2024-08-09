鄭文燦官邸舊照外流　毛嘉慶：賴要收編資源

網路PTT最近出現一則爆料，在今年2、3月間拍攝鄭文燦官邸的出入人員。（取自PTT） 中評社台北8月9日（記者 黃筱筠）PTT之前有人PO出聲稱是今年2至3月間在鄭文燦“行政院副院長”官邸外拍下的照片，有多名綠營黨政要角進出官邸。有藍委質疑，是不是想控制傷害、到此為止？資深媒體人、前國民黨文傳會副主委毛嘉慶接受中評社訪問表示，從畫面看起來應是被監控，釋出這些訊息是賴清德要警告親近鄭文燦的人不用多想，來跟賴表忠就對了，賴想要收編鄭文燦的資源與人脈。



有網友在PTT以“羈押阿燦但是不給搜索票的原因是這個嗎？”為題發文爆料，揭露一組據稱在今年2、3月間，綠營政要出入鄭文燦“副院長”官邸門前的照片。從畫面中看到，出入人員包括時任民進黨主席特助林德訓、“體育署長”鄭世忠、民進黨“立委”沈發惠、陸委會副主委梁文傑、時任“文化部長”史哲和時任“行政院政務委員”吳政忠等人，2月26日曾出入鄭文燦官邸。另外，民進黨新潮流系要角，包括潘孟安、林錫耀、許立明、史哲、梁文傑、蔡其昌和余宛如等，3月底也曾出入鄭的官邸。



毛嘉慶，中國文化大學新聞系學士，曾任黨政記者、華視新聞廣場製作人、國民黨文傳會副主委、黨發言人、洪秀柱辦公室文宣部副召集人，已退出國民黨，2022以無黨投入中壢區市議員選舉失敗。



毛嘉慶說，這個照片看起來就是鄭文燦在“副院長”時被監控，他認為應該是要求親近鄭文燦的人，對賴清德表忠。因為畫面的人多是新系的人，相對是比較不會有問題的人，但沒有拍到的人有誰？大家心知肚明。大家都不用“想東想西”，就是對賴清德表忠就對了。除非這些人還是認為鄭文燦比較“大咖”？這個爆料目的，應是賴清德要收編鄭文燦的資源與人脈。



毛嘉慶參選過桃園市議員失利，但對桃園狀況熟悉。他表示，賴清德當選後，有太多人背後講賴清德壞話，鄭文燦一定也抱怨過為什麼沒有當“行政院長”。用網路爆料的方式，加上曝光的都是新系人馬，相對比較是安全的，那其他沒拍到的人，還對賴清德有疑慮的人，對賴權力、資源有想法的人，透過這次網路爆料，也不敢得罪賴，甚至會靠向賴。



他表示，鄭文燦現在桃園就像過街老鼠，大家都想忘記鄭文燦，民進黨誰會想提起他，曾經的桃園隊，現在應該找盡關係向賴清德表態。民進黨就是幫派，用幫派是治“國”治黨，其實拿過鄭文燦好處的，全台灣都有。但是民進黨是幫派式政黨、政府，誰敢替鄭文燦講話？

