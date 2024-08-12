賴祥蔚：國民黨人不知怎論述中國 已輸一半

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月12日電（記者 鄭羿菲）賴清德上任後採取強硬作風，壓制在野黨。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚接受中評社訪問表示，賴清德是從選後就很認真在應對朝小野大政局，反而藍白都沈浸在法案表決碾壓綠營的喜悅情緒中，對綠營掀起的政治攻防，好像個別“立委”開記者會批評過就算了，藍白都未有明確的行動方案。若藍白持續以此步調應對綠，2026、2028勢必受重挫。



面對未來民進黨的打壓，藍白要怎麼做？賴祥蔚表示，藍白首先要加強論述能力，不要只是間歇性的反彈綠營的某些論述，卻沒有把主軸抓得很清楚。例如國民黨“立委”翁曉玲最近的中國人言論，國民黨的誰有出來論述清楚這件事嗎？國民黨再怎麼逃避，大家都會記得你叫中國國民黨，即便改名叫台灣國民黨也一樣，當國民黨人不知道怎麼論述中國時，與民進黨比論述就先輸了一半，國民黨要先想清楚。



賴祥蔚說，現在的局面講白了就是國民黨“貧賤夫妻百事哀”，資源少再加上黨內彼此提防、黨中央也未必叫得動地方諸侯，很難做好凝聚共識，恐怕任何人來領導都很難做。而國民黨人若始終迴避如何清楚論述中國，與民進黨比論述就先輸了一半，國民黨要先想清楚。



賴祥蔚為政治大學政治學博士，曾任“中央廣播電台”總台長、台灣藝術大學廣播電視學系主任、媒體藝術所長、中華傳播管理學會理事長，現為台灣藝術大學廣播電視學系教授，專長領域為傳媒政策、公共關係。

