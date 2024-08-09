柯跟賴示弱重提藍白合破局　吳子嘉：沒用

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北8月9日電／2024大選，中國國民黨、台灣民眾黨“藍白合”破局。民眾黨主席柯文哲與妻子陳佩琪近期又重提藍白合破局往事。針對網友好奇柯文哲這陣子又翻回君悅飯店的那一頁，是暗示不會跟國民黨合作，來對民進籍賴清德的示弱，以求司法上的饒恕嗎？《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，柯文哲講什麼，對賴清德都沒有用。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉8日在《董事長開講》網路節目中回答網友提問。網友問，柯文哲這陣子又翻回君悅飯店的那一頁，他的目的是什麼？是官司在即，藉由暗示不會跟國民黨合作，來對賴清德示弱，以求司法上的饒恕嗎？吳子嘉回應表示，柯文哲講什麼，對賴清德都沒有用。吳點出柯文哲最大的問題，除了木可公司跑出來、“6點協議”跳票外，更質疑他講話不守信用。



吳子嘉認為，柯文哲現在蹭聲量，不講話不行、講話也不行。他講話的內容比較有材料的、有自尊心的，衹有“6點聲明”，這“6點聲明”代表他差一點當上“總統”。



媒體人張禹宣則指出，柯文哲不談6點聲明，媒體會報導他嗎？他沒得選擇，要嘛談3大案，不然只能蹭國民黨。他沒招了，老狗變不出把戲，沒話找話聊，就是為了要有版面，沒那麼複雜。