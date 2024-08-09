角逐國民黨主席？吳子嘉看好侯友宜這一點

新北市長侯友宜。（中評社 資料照) 中評社台北8月9日電／中國國民黨主席將在明年5月改選，國民黨籍新北市長侯友宜5日宴請“立委”，進行市政交流，2026新北市長熱門人選副市長劉和然與國民黨洪孟楷、民進黨蘇巧慧、民眾黨黃國昌3“立委”同桌。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉8日表示，“不管誰當2025黨主席，他必須要讓新北勝選，所以為什麼侯友宜要請吃飯的原因在這裡，因為侯友宜操控、掌握了2026勝敗的關鍵，他也是可以影響國民黨能重返執政的關鍵人物。



吳子嘉8日在廣播節目《POP大國民》中表示，“我認為國民黨如果想在2028勝選，那2025的黨主席，必須要有立志於大位的政治領袖出來，也就是說盧秀燕、朱立倫、侯友宜，這三位任何一位，必須要擔任2025的國民黨黨主席，才能向下走到2026、2028，這三個時段的政治目標都是同一個，他是連貫在一起的”，吳子嘉直言，“所以如果跟上一次一樣拆開來，黨主席是朱立倫，“總統”候選人是侯友宜，打到2028還是會敗，這必須要合一才會勝利”。



吳子嘉強調，侯友宜是可以影響國民黨能重返執政的關鍵人物，侯友宜的靈魂深處我們無法瞭解，但他是2026、2028的關鍵人物，這毋庸置疑。