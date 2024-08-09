李貴敏：債務高築　台財政警訊步步驚心

前藍委李貴敏。（中評社 資料照） 中評社台北8月9日電／“行政院”2025年“中央政府”總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，再創新高。但官員卻以“歲出入有賸餘”、“總預算並未舉債”等美化政府財政韌性。中國國民黨籍前“立委”李貴敏指出，事實真相卻是，中央財政危機與負擔日趨嚴重，以及政府揮霍無度，財政紀律敗壞，更令人擔憂的是債留子孫、世代剝削的苦果將由人民承受！



李貴敏9日在《中國時報》發文指出，過去8年來，在民進黨執政下，政府歲出預算擴張迅速，從林全時代歲出還不到兩兆元，到現在已突破三兆，還不包括未合併計算的特別預算。其預算成長速度幾乎爆表，特別是急遽擴張的社福與“國防”支出。



李貴敏說，“審計部”在2023年度“中央政府”總決算審核報告推估，2024年起接下來6年都將入不敷出。換言之，賴清德剛就任就要不斷把預算投入原先政府挖出的錢坑還債，同時4年之內都是短差，加上各項與人口紅利相關的長期財務隱患，可預期施政效能不彰。如果官員大撒幣心態繼續不改，財政問題恐將更加嚴重。



李貴敏認為，民進黨政府雖不斷以連續7年“總決算歲入歲出產生賸餘”作為財政持續改善的證明，還宣稱是“有史以來最會還債的政府”等，但這些不過是障眼法。畢竟是還了以後再借更多，此所以“審計部”報告指出，只要將總決算與特別決算合併計算歲出歲入，就會發現僅有2018、2019及2022年度出現些許賸餘，其他年度都是短絀！甚至2024年度預計短絀更將高達4905億元。國債鐘更從2016年5兆6400多億，跳升到如今的6兆4128億元，創下平均每人負擔債務27.4萬元的歷史新高。

