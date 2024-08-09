賴意志強　吳子嘉預測下屆新北市長藍會敗

吳子嘉(右)接受訪問。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北8月9日電／中國國民黨籍新北市長侯友宜5日宴請朝野“立委”餐敘交流，2026新北市長熱門人選副市長劉和然與國民黨洪孟楷、民進黨蘇巧慧、民眾黨黃國昌3“立委”同桌。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉8日表示，2026新北市這一局，我覺得國民黨會敗，賴清德需要一個可靠、可以掌握的人在新北，整個選戰是連貫的，從2026到2028的節奏，完全是一連串的。



民進黨可能參與新北市長選舉者除了蘇貞昌女兒蘇巧慧，還有“正國會”出身的民進黨秘書長林右昌。由於賴清德與蘇貞昌關係有些緊張，不少人看好林右昌能出線取得參賽權。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉8日在廣播節目《POP大國民》中表示，“我認為賴“總統”的一百天之內，他的民調應該是持續向上的”。



吳子嘉提到，“2026新北市這一局，我覺得國民黨會敗，因為國民黨最夯的候選人，李四川民調是第一名，但如果民進黨派鄭麗君出來，李四川一定敗的，如果民眾黨還來攪局，國民黨一定敗得更慘，我認為2026的新北對賴清德來說太重要，如果國民黨敗掉，那國民黨黨主席就會下台，所以新北就會是一個前哨戰，賴清德不會讓新北輸掉”。



至於民進黨推派出來的人選是否有可能是蘇巧慧，吳子嘉坦言，“當然不可能是蘇巧慧，蘇貞昌這次在這次黨的改組，他站在賴清德的對立面，他是為了他女兒的選舉，賴清德一定會對蘇貞昌過去的事情特別關注”。



最後吳子嘉說，賴清德需要一個可靠、可以掌握的人在新北，整個選戰是連貫的，從2026到2028的節奏，完全是一連串的，這就是他在黨內必須要建立高威望的必要性。