黃國昌曝“政院”律師承包千萬標案　綠反擊

民進黨發言人戴瑋姍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月9日電（記者 黃筱筠）有關於“國會”改革“憲法”法庭律師費用，“總統府”昨天公布只花了新台幣45萬元，比起“立法院”招標總共新台幣186萬元更便宜。台灣民眾黨籍“立委”黃國昌今天則加碼爆料說，大恆律師事務所平常承接政府破千萬的律師費，當然便宜。民進黨發言人戴瑋姍今天回應說，黃國昌完全是錯誤指控，黃國昌是否打模糊仗或是冤大頭，才花這麼多錢，卻請到表現不夠好的律師。



針對“國會”改革法案“憲法”法庭辯論訴訟費用，“總統府”副秘書長張惇涵昨天也拿出契約說，“總統府”委任律師洪偉勝、學者孫迺翊及蘇慧婕三人，共同擔任“總統府”“違憲”審查案的訴訟代理人，3人總金額是45萬元，每個人15萬元。



“行政院”也提到，這次有委託大恆國際法律事務所的李荃和律師，再由李邀集其他相關律師，因此“行政院”總共標案是30萬元。



有關於“憲法”法庭訴訟費用成為話題，黃國昌指控，“行政院”請的大恆事務所兩年承接政府破千萬包案，黃國昌指平常就在豢養這些律師事務所，出場費當然便宜。



戴瑋姍指出，這個是完全錯誤指控，每個法律案都是個案，可以看到民進黨律師都表現非常好，都在公益上面非常努力幫助社會。黃國昌是否打模糊仗或是冤大頭，才花這麼多錢，卻請到表現不夠好的律師。