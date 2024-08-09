賴對核電態度轉開放　綠委稱務實面對問題

綠委林俊憲接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月9日電（記者 俞敦平）針對昨日賴清德在首場國家氣候變遷對策委員會會議中，似乎對核能展現了較為開放的態度。民主進步黨“立委”林俊憲在今受訪時表示，賴清德在會議上展現了務實的態度，願意聆聽各方意見，但他也指出，核能的應用在台灣仍面臨社會共識、核安及核廢料處理等難題，這些問題目前難以解決，因此政府必須發展替代能源，以確保未來供電穩定。



昨日，台灣舉行了首場氣候變遷對策委員會會議，會議歷時超過四小時，由賴清德主持。此次會議的重點之一是針對核能議題的討論。賴清德在會議上強調，能源政策並非簡單的“反核”或“擁核”選擇，而是一個多元的“選擇題”，需考量多種因素。他指出，穩定供電是政府的首要任務，因此在能源政策上，政府將採取更務實的態度。



對此，林俊憲表示，氣候變遷委員會展現了賴清德希望能廣泛聽取各方意見的意願，強調會議並非“一言堂”，各種立場的建議都被納入討論。針對核能議題，林俊憲指出，賴清德在會議中提到，若要考慮發展核能，必須首先解決社會共識、核安及核廢料處理等三大問題。然而，這些問題在目前的台灣，仍然難以克服，因此在短期內選擇核能並不現實。



林俊憲進一步表示，儘管核能在現階段存在諸多挑戰，但政府不能忽視供電穩定的重要性。隨著台灣產業的發展，尤其是高科技產業如半導體業的迅速增長，未來的電力需求將會更加龐大。為此，政府必須積極尋找並發展替代能源，以避免未來出現供電危機。林俊憲認為，賴清德的態度是務實的，願意面對現有問題，並希望能夠凝聚社會共識，共同應對未來的能源挑戰。