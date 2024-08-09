民進黨轟高虹安政績慘不忍睹　談補選很低調

左起，劉康彥、曾資程、戴瑋姍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月9日電（記者 黃筱筠）民進黨今天召開記者會，痛批涉詐領助理費一審遭判刑、停職的新竹市長高虹安在短短1年7個月任期，已經讓新竹市預算執行率倒數，交通死亡率變成最高，執政慘不忍睹。



已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安遭控在“立委”任內涉貪，一審判處有期徒刑7年4月，並被“內政部”停止新竹市長職務，停職期間不給薪。但被在野黨批評行政不中立。



民進黨今天召開“市長貪污市政倒退，白營執政慘不忍睹”記者會，由黨發言人戴瑋姍、新竹市議員曾資程、劉康彥共同出席。



新竹市政局詭譎，高虹安若在今年12月25日任期滿兩年以前請辭，將須補選，藍白有可能合作再度拿下新竹市長。拖過2年任期後，高虹安若遭罷免，民進黨政府即可派代理市長，對綠營有利。



被問到若新竹市長要進行補選，民進黨是否會佈局？民進黨發言人戴瑋姍表示，高虹安已經看出藍白合破功，新竹市民還會給他們第二次機會嗎？至於民進黨一直以來，都有完整機制進行提名，並未正面回應。



綠營人士指出，民進黨對於市長補選並不急，現在會傳出要高虹安請辭的消息，應該是國民黨內部傳出，希望在高虹安請職，任期不到一半，會進行市長補選，這對國民黨有利。