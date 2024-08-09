“釋憲”律師費太貴？黃國昌：“立院”處理

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月9日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌，今天在記者會上對於“國會”職權修法“釋憲”案中的律師費用爭議強調，民眾黨並未參與律師費用的議價過程，是由“立法院”秘書處負責處理，並對京華城案中，檢調與媒體之間可能存在的情報洩漏表示質疑。



近日，有關“國會”職權修法“釋憲”案中的律師費用引發外界關注。“立法院”委託了四位律師處理此案，總費用達到新台幣186萬元，其中一位律師林石猛的費用高達新台幣80萬元，引發爭議。民進黨團質疑這筆費用是否合理，並指出他們自掏腰包請律師的費用遠低於此數。



對此，黃國昌表示，律師費用完全是“立法院”在公開招標和與律師議價的結果，民眾黨團並未參與其中。對於記者提到的80萬元費用，黃國昌則表示自己不清楚具體情況，並強調這應該由“立法院”秘書處負責。針對媒體揭露的律師費用問題，黃國昌表示不便評論，因為他認識民進黨聘請的律師事務所的負責人。



此外，針對近日自由時報報導，檢調將針對京華城案約談前台北市副市長彭振聲的消息，黃國昌表示驚訝。他質疑檢調與自由時報之間是否有不當的情報交換，並對此提出強烈批評，要求“法務部長”針對此事做出解釋。他表示，檢調單位應該遵循偵查不公開的原則，而不是通過媒體進行獨家報導，進而帶動政治風向。黃國昌呼籲“法務部”要對消息洩漏事件做出澄清。