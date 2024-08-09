台美合作破獲跨境詐騙　FBI出席記者會

卓榮泰與FBI代表Ty Cook握手致意。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月9日電（記者 鄭羿菲）民進黨政府9日展示打詐成果，台灣“法務部調查局”與美國聯邦“調查局”（FBI）合作破獲跨境詐騙機房，FBI首度派出2位駐台官員出席記者會致詞。



據指出，此案構想犯罪計劃者為台灣人，藉由柬埔寨設立話務機房，台灣設立系統機房、卡池機房，美國設立DMT機房，致電或傳簡訊詐騙美國民眾，台灣機房則是轉接、躲避追查使用，造成美國不少被害者受詐騙之害。“調查局”與FBI合作，由FBI找尋受詐騙的美國人民、及抓捕位於美國的共犯、查扣機房與設備。



“調查局”僅公開在台灣查扣的犯罪工具，包括DMT設備58台、卡池設備11台、無線路由器15台，及不法所得約新台幣1億3201萬元。自源頭相當於阻斷2432支手機，每天預估撥打高達126萬多通詐騙電話。



FBI代表Ty Cook致詞時表示，FBI讚揚“調查局”在打擊台灣及國際詐騙案件持續不懈的努力，打擊詐騙案件也是FBI首要任務之一，感謝“調查局”積極推動國際執法合作，並期待未來能繼續與“調查局”攜手合作，共同打擊對美國、台灣及國際社會有所影響的犯罪活動。

