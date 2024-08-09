柯募款流向木可公關？民眾黨發言人反攻賴

吳怡萱說，什麼是左手進、右手出，就讓賴清德來示範。（照片：吳怡萱臉書） 中評社台北8月9日電／台灣民眾黨主席柯文哲近日被質疑，將2024大選募款經費透過授權金方式流向木可公關公司。民眾黨發言人吳怡萱9日在臉書發文反擊，民進黨和賴清德才是“左手進、右手出”，她說，賴清德競選經費中，有新台幣600多萬支付給“幫推公司”，而該公司的理事李厚慶，就是中華文化總會秘書長，近年共得標政府新台幣1951萬，這是整個民進黨關係產業鏈“寄生”在“國家資源”上的縮影。



政治評論員吳靜怡日前爆料，柯文哲巧立名目把經費透過多筆“授權”方式，轉入“木可公關”，而木可公關董事長跟柯文哲的私人基金會董事長都是同一位，就是柯文哲高中好同學、前台北捷運公司董事長李文宗。



民眾黨則回應說，在競選期間，總部委託給“木可公司”製作、管理、販售競選小物，一切都合法，像是蔡英文在競選期間所成立的“小英商號”也是如此。



吳怡萱說，過去有媒體報導“投石媒體行銷”、“幫推股份有限公司”及“台灣在地希望協會”三者關係密切，Google一下就發現“幫推”跟“台灣在地希望協會”都登記在同一個地址，理事包含林錦昌、李厚慶。



吳怡萱表示，此次賴清德競選經費申報的項目中，有686萬4160元付給“幫推”，幫推跟台灣在地希望協會，都登記在同一個地址，到底是付給幫推，還是林錦昌跟李厚慶，大家就自行想像。



吳怡萱說，提到李厚慶，大家應該也都不陌生，他正是中華文化總會的秘書長，而中華文化總會的會長是蔡英文、副會長是賴清德，今年7月1日中華文化總會才剛得標“2024總統府音樂祭採購案”，算一算從2022年到2024年間共得標1951萬元。



吳怡萱指出，看起來有人一邊握有文總資源，一邊又承辦賴清德競選期間業務，實在很吃得開。但說穿了，這不是一個人的問題，而是整個民進黨的關係產業鏈“寄生”在“國家資源”上的縮影，而且越養越肥，越吃越胖，不管錢怎麼進出，都進到了同批人的口袋裡。



吳怡萱批，這是掠奪“國家資源”，大搞“金權分利”，重點是媒體都不關心，因為政媒共生早已是被NCC委員認證的事實，而當第四權成了攻擊政敵的工具，配合側翼對在野黨用媒體公器全力抹黑攻擊，還能期待這個“國家”能有什麼公平正義？



吳怡萱痛斥，正當媒體幫執政黨打擊政敵時，“國家資源”正一點一點的進到了權力的口袋，被吃乾抹淨，可憐的老百姓就像被控的傀儡，拚了命賺錢卻繳稅養活這些利益共生集團。