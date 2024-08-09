羅智強等藍白委收恐嚇信　國民黨團報案

藍委羅智強8日在臉書貼文指出，其辦公室收到自稱“正義勇士隊”的恐嚇信。（照:羅智強臉書） 中評社台北8月9日電／中國國民黨籍“立委”羅智強繼3月之後，又收到一封恐嚇信！寫信者點名多位藍、白“立委”，並稱已組建“正義勇士隊”揚言要對他們與家人不利，連同黨籍的“立委”徐巧芯也證實收到同樣恐嚇信，恐嚇意味極濃。國民黨團表示，今日已經正式報案，要求“警政署”必須對此不法行為嚴加查緝，早日破案，以遏止暴力風氣在社會漫延。



寫信恐嚇者點名，包含傅崐萁、洪孟楷、羅智強、黃國昌、林德福、謝龍介、徐巧芯、王鴻薇、翁曉玲、楊瓊瓔、張家郡（應是張嘉郡）、李彥秀、高金素梅、馬文君等人，其中，徐巧芯已證實，也收到恐嚇信。



羅智強8日已經向警方報案，中正一警方則表示，已接獲“立委”羅智強報案，現已針對恐嚇信寄出來源追查中。



國民黨團指出，羅智強接到匿名恐嚇信，揚言要對在野男性“立委”在街頭上學狗爬、女姓“立委”予以毀容等威脅字眼，文末更指名恐嚇其他多位國民黨黨鞭、“立委”及在野委員，行為囂張至極。



國民黨團強烈譴責恐嚇之不法行徑，台灣有言論自由，但卻不可無限上綱到惡意的恐嚇、威脅；今日已經正式報案，要求“警政署”必須對此不法行為嚴加查緝，早日破案，以遏止暴力風氣在社會漫延。



國民黨團批評，賴清德就任以來，打詐無力、跳電頻傳、抗拒“國會”改革、挑動社會對立，致使社會不安、民心躁動，是否因為如此而讓更多偏激的言論持續產生，造成今天有高達10多位在野“立委”遭受恐嚇，給人民安居樂業的環境，這是執政者責無旁貸的責任。



國民黨團強調，誓死捍衛言論自由、新聞自由，但對於已經違反法令的威脅恐嚇，也絕不姑息。已經將此恐嚇信件轉交執法單位，要求勿枉勿縱、早日破案，保障社會大眾的生命財產安全。