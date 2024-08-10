方相茗：黨內氣氛很怪　反朱立倫聲音冒出來

高雄市三民區灣子里里長方相茗。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨黨主席明年改選話題浮出檯面，熱門人選各自展開動作被媒體關注。藍營出身的無黨籍高雄市三民區灣子里里長方相茗接受中評社訪問表示，其實年初大選失敗就有一股力量要朱下台，但最後被壓下來，這半年來在野黨表現，甚至高雄淹水嚴重都沒有特別表現，讓黨內氣氛很怪。反朱聲音及聯盟本來就有，畢竟早就該換了，現在是提早浮現，未來兩陣營交鋒應該會更明顯。



方相茗，1984年生，2022年以無黨籍當選高雄市三民區灣子里里長。過去曾任中國國民黨黨代表、前藍委姚高橋助理、國民黨高雄市議員黃紹庭特助、國民黨高雄市青工總會長等，出身藍營。



國民黨黨主席明年改選，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、現任黨主席朱立倫都是熱門人選，盧秀燕近日與藍委們餐敘、侯友宜也找新北“立委”餐敘、朱立倫本月中旬安排訪美，各方展開動作。



怎麼觀察藍營高層目前的動態？



方相茗表示，目前就是有可能的人選都被點名浮上檯面，各方人馬進行盤整狀態。他認為，主席改選牽動2028大選，如果黨主席與2028候選人分開的話，對國民黨來說是比較適合的事情，以過去經驗看起來，比較不會產生有私心的狀況或疑慮，避免造成一方心理不平衡，黨主席專心做造王者會比較恰當。



對於新任國民黨主席有甚麼想法呢？



方相茗表示，他自己在基層耕耘，認為要先顧好民生議題，傾聽民眾現在需要的是甚麼，打民眾當下感受最深的議題，關鍵時候做激烈對抗也是需要的，可以讓更多民眾注意到在攻防甚麼，民眾平常不太去瞭解細節，但激烈攻防時會受到吸引而注意。他希望未來新的黨主席可以做到這一點，朝這方向努力。