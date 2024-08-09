馬辦蕭旭岑：聲援翁曉玲　兩岸都是中國人

蕭旭岑。（中評社 資料照) 中評社台北8月9日電／馬英九基金會執行長蕭旭岑今天受訪時，公開聲援中國國民黨籍“立委”翁曉玲“中國人的驕傲”說法。蕭旭岑也呼籲國民黨同志要一起聲援翁曉玲，當民進黨是用“我是台灣人，不是中國人”策略，國民黨應該採“我是台灣人，也是中國人”做為區隔，否則政權將拿不回來。



蕭旭岑今天接受“歷史易起SHOW”專訪時表示，從兩岸根本大法、法律、歷史、文化、血緣，兩岸都是中國人，這是無庸置疑的。“中華民國憲法”規定，台灣地區與大陸地區都屬中國，也就是“中華民國”，翁曉玲說“中國人的驕傲”有什麼錯？什麼時候變成稱呼自己是中國人，都須要去道歉？



蕭旭岑指出，昨晚馬英九一行才剛從泰國返台，泰國僑胞非常熱情，也非常認同馬英九的“兩岸和平與中華民族的未來”演說。大家都表示，兩岸同屬中華民族，都是炎黃子孫，兩岸才有和平的未來。蕭旭岑昨天也特別代表馬英九致電翁曉玲，向她致意並打氣。



蕭旭岑指出，民進黨的策略就是要切割“台灣”與“中國”，但這個作法違背台灣人利益，也對兩岸關係極其負面，他呼籲真心愛台灣的在野黨與媒體人需要去撥亂反正。尤其是黨名有“中國”的中國國民黨，一定要出來聲援力挺翁曉玲，也讓認同自己是“中國人”的支持者不要失望。



蕭旭岑舉例，他是本省籍，出生在南投，因此他是南投人，也是台灣人，也是中國人。如果有一天，他聲稱自己“我是南投人，但不是台灣人”，那些所謂台派會不會跳腳？如果會，證明說自己“我是台灣人，但不是中國人”就是完全錯誤的說法。既然不能把南投與台灣切割，更加不能把台灣與中國切割。



蕭旭岑表示，兩岸都是中國人，因此我們為“麟洋配”奧運奪冠欣喜，看到潘展樂打破游泳世界紀錄，我們也同感光榮。兩岸唯有保持這樣的連結性，以及“大家都是炎黃子孫，都是中國人，只是制度不同”的想法，兩岸才會有光明的未來，否則去強化切割與分離，對兩岸都不利，尤其是愧對台灣人利益。