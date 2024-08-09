用別人名義開小草咖啡廳　陳佩琪：已撤銷

陳佩琪用他人名義開“小草咖啡廳”引發爭議。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北8月9日電／台灣民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪9日在臉書表示，柯文哲為佈局2028大選想開“小草咖啡廳”，她規劃退休後開店，不過因有公務員身份不可當公司負責人，因此先用別人名字開公司，待退休後換自己當負責人，結果不知這有違法疑慮，疑遭人告發，因此發文致歉，並強調已經託人撤銷公司。



陳佩琪說，昨晚看到先生柯文哲鐵青著一張臉回家，讓她一夜難眠，徹夜寫了這些，還是早些公布並跟大家說聲抱歉，“我沒經商經驗，思慮不周，讓黨和黨員挨罵了。”



陳佩琪透露，柯文哲一直認為2028年大選要成功，除基層組織和民代選舉要能上來外，其餘不足的部分，就開個咖啡棧當成柯粉、小草的聚散地，她是9月27日退休，柯把經營人力動到她身上，她也有意願，於是開始規劃，心中已有一幅美麗的願景，“想說可以在店裡幫忙沖泡咖啡，還可以在裡頭開個小型健康講座，講授醫學常識和張金堅老師教我的‘咖啡對人體健康的好處’”。



陳佩琪表示，原本計劃8月6日黨慶試營運，中秋或雙十節正式開幕，但若等那時再成立公司，因公務人員不可當公司負責人，可能時間來不及，所以才會先用別人的名字開公司，入資新台幣10萬元，等退休後換自己當負責人，再投入自己的資金，就不會產生稅務疑慮，台北店面真的不好找，只好先將公司地址設成黨部地址，好方便接收信件。



陳佩琪說，真的抱歉，她不知道這有違法疑慮，且聽先生說好像有人去告發，“要真是這樣，被罵也該概括承受，我已經託人立刻撤銷公司，還沒撤銷前也絕不會用這公司做任何運作，這點請大家放心。”



陳佩琪也感謝台中小草們，特別安排的咖啡講座，除請專業老師授課外，還教她實地沖泡咖啡的技巧，她現在才知道，原來冰咖啡是經過一長條的冰塊杯，還是以熱水沖泡而成的，不是原先想像的，咖啡泡完拿去冰箱冰，就是冰咖啡，“不管技能最終是否有派上用場，人生下半場有機會嘗試新的工作，我是感恩的，雖然還沒開始就先陣亡，但學到的東西永遠是自己的！”