黑熊學院彰化基地將成立　蕭美琴會出席

黑熊學院在彰化成立基地，並將在8月31日舉辦首場示範課程，參加課程即能獲得黑熊徽章。(照:黑熊學院提供) 中評社彰化8月9日電／黑熊學院今年即將邁入第3年，首次跨出台北，在彰化成立基地，並將在8月31日舉辦首場示範課程，希望提升民眾民防認知，民進黨籍“立委”陳素月任彰化基地召集人，她表示，當天課程將由“立委”沈伯洋擔任講師，蕭美琴擔任開場嘉賓，課程費用原新台幣1200元，彰化基地補助1000元，報名費只要200元，預計招收名額200人，歡迎大家踴躍報名。



黑熊學院彰化基地今日成立，“立委”陳素月、黑熊學院執行長朱福銘、民進黨中央評議委員洪宗熠、議員張欣倩、藍駿宇、楊子賢、劉珊玲、洪騰明等人到場與會，並由陳素月擔任彰化基地召集人、洪宗熠擔任彰化基地執行長，創辦人沈伯洋擔任黑熊學院榮譽院長。



朱福銘表示，黑熊學院在彰化的課程，保持黑熊學院的四大領域：軍普知識、資訊作戰、急難救助、避難規劃等，黑熊學院會導入全台最好的民間防衛資源，協助所有愛護家人的彰化朋友們，並強調民防活動無政黨色彩，社會韌性與社會安全更不分政治傾向而有不同，期待跟各地一起努力。



陳素月表示，今年六月，賴清德宣佈成立“全社會防衛韌性委員會”，為呼應賴提出的“國家發展戰略”，與黑熊學院合作成立彰化基地，8月31日將在二林國小活動中心舉辦首場示範課程，邀請全社會防衛韌性委員會副召集人蕭美琴擔任開場嘉賓，沈伯洋擔任講師。