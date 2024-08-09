林炳坤赴陸協商大進滿案　海基會稱已函海協

海基會副秘書長蔡孟君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月9日電（記者 鄭羿菲）針對澎湖籍“大進滿88號”漁船滯留大陸事件，前澎湖兩岸交流協會理事長、前“立委”、無黨團結聯盟主席林炳坤預計12日赴陸協商，並傳出可將4名船員帶回台灣。海基會副秘書長蔡孟君9日表示，海基會有配合政府發函給海協會，希望對岸在釐清案情並完成相關處理後，依照有關規定盡快釋放人船，讓相關人員能平安返家。後續會繼續配合政府與家屬需求，提供必要協助。



外傳海基會9月將召開董監事會議，並選出賴清德屬意的台南幫大老、前“監察委員”吳豐山接掌海基會董事長？蔡孟君回應，陸委會昨天已有相關說明，對相關人事作業，海基會都會按照政府指示及章程辦理，若有較具體的訊息，會適時向外界說明。



214金門撞船事件日前協商落幕後，滯留大陸的金門胡姓釣客也順利返台，因越界捕魚遭大陸扣回的澎湖籍“大進滿88號”漁船人船，成為外界關注會否順利落幕的焦點。林炳坤預計12日自高雄啟程搭機前往金門，在通過小三通搭船赴廈門協商，13日與陸方協商，順利的話當天就能把人帶回。



海基會副秘書長蔡孟君9日下午在海基會進行背景說明會。



蔡孟君先就兩個事項主動向媒體報告，一是大陸9月1日起實施《保守國家秘密法實施條例》，提醒台灣民眾這可能助長“間諜就在你身邊”相互猜疑的風氣，也會增加在大陸的台灣民眾的安全風險，台灣民眾赴陸經商、交流與旅遊，要謹言慎行。

