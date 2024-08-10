毛嘉慶：柯文哲若坐牢　賴清德連任沒對手

毛嘉慶。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月10日電（記者 黃筱筠）資深媒體人、曾任國民黨文傳會副主委毛嘉慶接受中評社訪問表示，賴清德連任最可能的競爭對手就是台灣民眾黨主席柯文哲，一定會窮盡一切力量打壓柯。對柯文哲會“文攻武嚇”，把柯文哲鬥臭，鬥爛，司法手段會是其中一個方式。但如果柯進到牢裡，賴連任看起來就沒有對手了。



毛嘉慶，中國文化大學新聞系學士，曾任黨政記者、華視新聞廣場製作人、國民黨文傳會副主委、黨發言人、洪秀柱辦公室文宣部副召集人，已退出國民黨，2022以無黨投入中壢區市議員選舉失敗。



國民黨籍台中市長盧秀燕目前動作很大，未來藍白陣營還有可能合作？民進黨目前並未像過去打侯友宜這樣打盧的原因是什麼？毛嘉慶認為，民進黨根本沒有把盧秀燕看在眼裡。現在談2028年大選言之過早，盧先等明年黨主席那一關過了再說。



他也說，賴清德眼裡目前沒有忌憚的對手，連任前一定讓所有人都不會是威脅。要看懂賴清德會做什麼事情，要先理解賴在台南執政的經驗做過哪些事情，“修理政敵、收編部隊、運用資源”，賴清德台南經驗現在擴大為台灣經驗。



毛嘉慶認為，現在可能的對手就是柯文哲，賴清德一定會窮盡一切打壓他，對柯文哲文攻武嚇，鬥臭、鬥爛柯，司法手段是其中一種，新竹市長高虹安案子可以這樣辦，就已經說得很清楚，還有什麼做不到。

