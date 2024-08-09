祖父被控幫日軍賺錢？翁曉玲嗆綠營別造謠

祖父遭控幫日本軍人賺錢，翁曉玲秀出文獻反擊。（照:翁曉玲臉書） 中評社台北8月9日電／中國國民黨籍“立委”翁曉玲近日因一篇發文聲稱，麟洋配是“中國人的驕傲”，遭到綠網軍圍攻，就連翁曉玲的祖父翁鐘賜也被綠媒指控是日本人，還幫日軍賺錢。對此，翁曉玲今日再發文強調，“我就是堂堂正正的中國人，綠營不要再造謠懷疑我的出身。”



翁曉玲9日在臉書發文表示，她祖父追隨蔣渭水、林獻堂、吳三連、連震東等先賢抵抗日本殖民高壓統治的台灣人，一生有著大中國情懷的台灣人，竟然被綠營側翼造謠抹黑，目的只是為了打擊她的孫女。



翁曉玲表示，翁氏家族乃是安溪科榜翁氏在台灣第十三世翁廷燦公後代的宗族子弟。第十五世代後定居嘉義義竹。而她的祖父翁鐘賜先生，是一位生長於日本殖民統治時期、日據時期的台灣人，在台學業成績優異，後赴日本讀大學，畢業於日本東京慶應大學經濟學系。



翁曉玲指出，祖父在東京求學期間，積極參與台灣留學生所組織的“東京台灣青年會”的同鄉會活動，為受日本殖民高壓統治的家鄉文化覺醒、民族覺醒而努力。



翁曉玲提及，祖父曾響應蔣渭水先生、林獻堂先生所組織的抗日組織“台灣文化協會”的號召，留學日本期間，追隨吳三連、連震東等有志留日台灣留學生的腳步，利用暑假期間，返回台灣故鄉，加入第三次巡迴講演、傳播新知與啟蒙思想，追隨有志一同的“東京台灣青年會”的台灣留學生，不畏辛勞到各地演說，盡了身為台灣文化人最大之努力。



翁曉玲表示，她的祖父在日據時期經商，但也是追隨蔣渭水、林獻堂、吳三連、連震東等先賢抵抗日本殖民高壓統治的台灣人，一生有著大中國情懷的台灣人，竟然被綠營側翼造謠抹黑，目的只是為了打擊她的孫女。



翁曉玲批評，這種媒體還有天良、禮義廉恥嗎？真是“吃人夠夠”、莫此為甚！最後，翁曉玲強調，“我就是堂堂正正的中國人，綠營不要再造謠懷疑我的出身。”