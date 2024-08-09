盧秀燕選不選黨主席？黃暐瀚析利弊

針對盧秀燕參選國民黨主席與否，黃暐瀚提出分析。(照:黃暐瀚臉書) 中評社台北8月9日電／中國國民黨主席將於明年5月改選，台中市長盧秀燕目前雖尚未表態，但被許多人點名是有力的人選，近來還邀集前藍委餐敘，引發外界討論。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，明年如果盧秀燕願意選主席，最後當選國民黨主席的就會是盧秀燕，毫無懸念！但盧秀燕到底選不選？目前陷入兩難。



黃暐瀚8日在臉書發文，分析盧秀燕選與不選的好處及壞處。



若盧秀燕參選黨主席，黃暐瀚分析，好處是可以提前掌握黨機器，坐穩2026縣市長選舉主帥，全台輔選師出有名，增加各地影響力與地方連結，等同提前暖身2028，更有基礎，更有準備。簡單說，如果選主席，那就是“25、26、28”三年計劃，包套，綁在一起，衝“總統”大位。



選主席壞處是，蠟燭兩頭燒，台中台北跑，接下黨務之後，原本不用碰觸的“路線問題”，如何兼容國民黨內深藍與本土兩派意見，如何定調未來國民黨的統獨路線等問題，將會提前被迫表態，存在“統派失望”或“台派不滿”的風險。



黃暐瀚指出，盧秀燕不選主席，好處是繼續當媽媽市長直到2026卸任為止，也就是保證未來一年半，不會有多餘消耗，也不會上第一線直接面對綠營攻擊，持盈保泰，維持目前的高聲望。



黃暐瀚續指，而壞處就是盧秀燕若不選黨主席，目前難以預測誰會是主席，也許朱立倫爭取連任、或侯友宜起心動念、又張亞中堅持理念、還是戰鬥藍共推一組。不知道誰會是黨主席，等同埋下2028“總統”提名過程“未知”的風險。也許又會出現“拉這個、打那個”；勸進這個、民調那個的“老戲碼”，這是目前藍營內部最多人“擔心”的狀況。



黃暐瀚認為，政治不是順遂路，不管選不選，都不容易，盧秀燕到底選不選黨主席？還未決定，遲至明年二月之前，暫時不會有答案。