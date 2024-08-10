王金平穿針引線？李昶志：太公釣魚創造魚池

高雄市青工總會總會長李昶志。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席將於明年改選，傳出前“立法院長”王金平私下勸進新北市長侯友宜參選，作為台中市長盧秀燕參選2028大選的造王者。高雄市青工總會總會長李昶志接受中評社訪問表示，目前是“太公釣魚”，創造一片魚池，讓人選盡快浮出水面，因為主席朱立倫對連任沒有明確表態，對競爭者盧秀燕又曖昧不明，但黨務、選戰都拖不得，從“換柱”後都敗在不表態、不果斷，黨內憂心忡忡，導致王跳出來推波助瀾。



李昶志，中山大學公共事務管理研究所博士生。現任高雄市青工總會總會長、國民黨高雄市黨部副主委。曾任洪秀柱2016大選競辦擔任發言人、韓國瑜2020大選的隨行發言人及高雄市政府市長室機要。



怎看王金平現在扮演什麼角色？



李昶志表示，王院長是德高望重又有智慧的長者，如“姜太公釣魚”的典故，王對黨未來主席人選與規劃感到焦心焦慮，怕有人想承擔大任為黨做事情但又猶豫不決，所以王運用人脈與經驗從後面PUSH，但也未必PUSH就會出來，但至少創造舞台與空間可以表達，聽取不同意見。他形容說“太公釣魚，釣的是哪條魚，也不知道，但創造一片魚池，讓人選可脫穎而出。”



李昶志表示，王金平上月曾在路竹老家找了一百多位地方仕紳來宴請盧秀燕，最近也傳出有幫侯友宜一把。王應該想趕快確定這件事情，因為又要進行九合一選舉了，主席任期又與2026很近，所以當然都會擔心主席布局沒有趕快確定的話會影響未來選戰規畫。



為什麼會擔心？



李昶志表示，目前沒有看到朱立倫表態參選下一屆，祕書長黃健庭還說“盧若要選，朱不會爭”的話，就出現非常撲朔迷離的狀況，到底朱要不要連任呢？還是朱有打算交棒呢？都沒有很明朗，黨務方面朱有布局不分區“立委”繼續參選南部縣市長，屏東、高雄、台南、嘉義、雲林都有，但到底朱有沒有要連任下屆？這需要明確表態。