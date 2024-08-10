武之璋：翁曉玲提中國人何罪之有？我心痛

藍天行動聯盟主席武之璋接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月10日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立委”翁曉玲日前發文慶賀中華隊羽球男雙組合李洋、王齊麟在法國巴黎奧運奪下金牌，在微信寫下“中國人的驕傲”，遭綠營網軍、側翼出征。藍天行動聯盟主席武之璋接受中評社訪問表示，何罪之有？國民黨不作為相挺聲援，連原則都不顧，令他痛心。



現年82歲的武之璋，河南孟縣人，現居台北市，淡江大學外文系畢業，父親武旭如曾參與過辛亥革命、武昌起義、任豫北挺進軍少將副司令等職。武之璋曾任台北世貿中心常務董事、“行政院”經革會顧問、作家、史學家，鑽研台灣近代史、228事件，擁有50餘年國民黨資歷。



武之璋表示，翁曉玲被民進黨罵得死去活來，大陸同胞可能覺得很奇怪，為何在台灣自稱中國人有罪？這就是民進黨“去中化”的結果，30年的教科書改造，蠶食鯨吞課綱，國民黨卻淪為民進黨的共犯，不出來糾正，一起欺騙台灣，附和民進黨。



武之璋說，台灣業已完成“去中化”，台灣成為中國文化的淪陷區，非常可惡，應該戳破民進黨謊言，光復中華文化，做不到這些，都沒可能和平統一。國民黨在兩岸問題上，或在中國文化的認知上，其實都非常投機取巧、模糊，沒有堅定的國家立場，對自己的歷史文化都不捍衛，很羞恥，要被追究。