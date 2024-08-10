臧幼俠：綠不倚美謀獨　就不會有兩岸問題

前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月10日電（記者 張穎齊）大陸6月21日發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》22條，國台辦官方網站7日新增專欄，警告“台獨”意味濃厚。退役陸軍少將、前中國國民黨黃復興黨部主委臧幼俠接受中評社訪問表示，因民進黨的“台獨黨綱”造成兩岸分裂，民進黨不要倚美謀獨、不搞“台獨”，就不會有兩岸現在面臨的問題。



臧幼俠，祖籍江蘇徐州，陸軍軍官學校兵學研究所畢業，歷任國民黨黃復興黨部主委、高雄市黨部副主委、高雄市兵役處長、台灣南部師管區司令、動員管理學校長、軍管及海巡作戰處長、高雄市將級團管區司令等。



臧幼俠表示，兩岸應該要和諧的，同文同種同歷史同文化，什麼原因呢？就是因為民進黨“台獨黨綱”，好比親生兄弟姊妹，但卻有一個人有奇特想法，招致不滿，民進黨“台獨黨綱”就是要兄弟分離、分裂，認為要恨大哥，大家不是兄弟，自然會引起大陸不滿，出現懲戒“台獨”這樣的局面。



臧幼俠指出，不管怎樣，大陸如今就是比台灣強，任何為政者都要知道，應該跟強鄰好好相處，大陸又不是弱鄰、無法欺負，甚至這位強鄰還會給台灣好處。



臧幼俠向中評社說，民進黨想倚美謀獨，但是怎能期盼遇到困難時美國會來救援？台灣向美國買武器，是商人賺了錢，但美軍不會因此來保護台灣。

