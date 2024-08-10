王信文：美國已符合經濟衰退定義只是不承認

彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月10日電（記者 方敬為）近期美國經濟表現不如預期，部分觀察指出，反映美國經濟衰退跡象的“薩姆規則”（Sahm Rule）已浮現。彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，其實美國的經濟情況，很早就符合經濟學上衰退的定義，只是美國不承認，且一直有手段可以支撐。



王信文指出，這次之所以引起討論，主要在於先前AI等科技產業帶動一波經濟漲勢，結果相關科技公司的財報公布後卻不理想，導致美股下挫，加上失業率居高不下，美國經濟陷入衰退的疑慮因而浮上檯面。



王信文，交通大學管理學院資訊管理研究所管理學博士，彰化師大三創暨管理科技研究中心主任。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



薩姆規則（Sahm Rule）為美國聯儲局經濟學家薩姆（Claudia Sahm）所提出，是一種經濟衰退的指標。規則定義為，當美國3個月失業率移動平均值，減去前一年失業率低點，所得數值超過0.5%時，意味著經濟體正經歷衰退階段，且過去每次衰退階段皆符合此情況。

