洪耀南語中評：如何對付特朗普？賀錦麗或贏

洪耀南。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月11日電（記者 黃筱筠）美國11月將進行總統大選，民主黨與共和黨正副搭擋確定，選戰進入白熱化。淡江大學兩岸關係研究中心副主任洪耀南接受中評社訪問分析，目前民主黨賀錦麗副手確定搭配明尼蘇達州州長華茲，主要是為了搖擺州選票，賀錦麗目前主導議題，讓共和黨候選人特朗普開始出現激烈言論。民主黨希望將這場選舉導向喜歡與討厭特朗普之爭。



洪耀南，文化大學“國家發展與中國大陸研究所”博士，現為淡江大學外交與國際關係學系助理教授、中國大陸研究所專任助理教授；曾任未來事件交易所執行長、決策調查有限公司總經理、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長、亞洲自由選舉組織國際觀察員、中華港澳之友協會常務理事。



美國大選兩黨人選底定，共和黨候選人特朗普搭配參議員范斯，賀錦麗搭配明尼蘇達州州長華茲。特朗普目前在選情上還是看好嗎？賀錦麗後勢看漲？



洪耀南表示，從民調來看賀錦麗追上來，但關鍵還是在搖擺州，搖擺州方面還是特朗普稍微領先，這類似2016年特朗普與希拉里競選狀況，希拉里普選票勝出，但是選舉人票卻輸。



他表示，副手搭檔就是要補候選人不足，賀錦麗是精英階層，來自西岸，選擇華茲出身農村、白人，代表美國中西部是互補。副手選擇不會錦上添花，但是副手若選不好會雪上加霜，過去美國共和黨總統候選人馬侃，出奇招選擇阿拉斯加州女州長裴林，後來負面新聞很多。



洪耀南表示，賀錦麗目前氣勢上來，原因一是，賀錦麗最近掌握議題主導權，選舉節奏以及提名副手等都主導議題，讓特朗普能見度下降。第二是因為賀錦麗聲量上來，特朗普開始極端發言，攻擊黑人、印度裔，取別人別名等，讓賀錦麗加分。

