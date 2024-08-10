中評專論：民進黨芒果乾從手掌大變成臉盆大

賴清德9日到台灣道教總廟無極三清總道院參香祈福，並宣導不要被大陸“拐”去。（中評社 方敬為攝） 中評社台北8月10日電（評論員 林淑玲）兩岸關係瀕臨對撞，賴清德不僅反覆重申“兩國互不隸屬”，最近更在基層大力阻止兩岸民間交流，勸說宮廟人士不要被大陸“拐”走。連同防務預算節節上升，推動全民防衛的黑熊學院也進入地方設點，兩岸氛圍惡化已是歷史之最。



從蔡英文2016執政，兩岸就已沒有官方往來，但民間交流還算能維持正常，最近則有兩個現象，第一是交流被嚴重打壓，從去年大選前就陸續發生有里長帶團到大陸旅遊，返台後被用《反滲透法》起訴；很多學校老師也不敢像過去利用寒暑假帶團到大陸交流，害怕被法辦或扣上“在地協力者”大帽子。《反滲透法》大刀揮出來產生巨大寒蟬效應，尤其是公務機關、公立學校等更怕。



第二個現象是最近才有的，賴清德最近下鄉發表“反中”談話頻率愈來愈高，跳上第一線宣傳“抗中保台”，勸阻台灣基層民眾勿到大陸交流。他9日到台中外埔區無極三清總道院與道友見面時稱，不要被大陸“拐”走，呼籲拒絕對岸招待宗教旅遊。這會產生雙重影響，第一層是賴清德都這麼說了，主辦單位或民眾可能會心生害怕，怕去了會被抓；還有一層是他透過這種喊話，污名化兩岸交流，傳達給公務體係，要公務員必須跟著他的指揮棒走。

