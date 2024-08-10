中評鏡頭：桃園慈湖七夕情人夜　張善政放閃

桃園大溪慈湖情人節有浪漫燈光秀。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月10日電（記者 盧誠輝）桃園大溪慈湖兩蔣雕塑公園9日晚間舉辦七夕情人夜活動，中國國民黨桃園市長張善政偕妻子一起到場大放閃，張致詞後當場大方親吻太太的臉頰示愛，兩人還開心各用一隻手比出大愛心，濃情密意羨煞許多圍觀民眾。



桃園大溪慈湖9日晚間舉辦“放假囉！來慈湖”活動開幕典禮，包括張善政、張妻、藍委邱若華、國民黨桃園市議員李柏坊、王仙蓮和陳治文等人都到場一起提前歡度七夕情人夜。開幕儀式除有精彩火舞表漢及浪漫燈光秀外，現場還設有“閃耀愛情區”和“萌免登月區”讓情人拍照打卡放閃，要讓所有來慈湖的遊客七夕情人夜都不孤單。



張善政表示，桃園慈湖從去年經市府整修改造重新開幕後，已成為白天晚上都好玩的旅遊勝地，從9日起連續3天晚上，慈湖都有一連串七夕情人節的活動，9月也將再舉行一連串的中秋節活動，希望能讓慈湖的晚上比白天更美麗、更精彩、活動更多，歡迎全台遊客都能利用這段時間來感受慈湖晚間的魅力。



桃園市觀旅局長周柏吟指出，市府這次這次特別結合七夕與中秋兩大東方浪漫團聚節日在慈湖打造雙節慶雙主秀的一系列活動，七夕節慶周主題夜從9日到11日共為期3日天，10日有“露天電影院”，以慈湖遊客中心閩浙式磚瓦建築為電影院背景，在全新啟用的遊客中心前廣場設座位席，營造戶外懷舊電影院的氛圍，11日則邀請曾在英國米其林星級餐廳工作的私廚示範咸甜餐飲互動教學，傳授廚藝讓遊客都能輕鬆抓住愛人的胃，非常值得遊客相約一起到慈湖感受浪漫氣氛。



周柏吟說，除了慈湖七夕浪漫情人夜活動，從七夕起跑到中秋節連續5個周末，慈湖都將安排包括DIY體驗、樂團、雜耍表演與市集等精彩活動，9月14、15、17日更將舉行為期3天的中秋節慶周主題夜活動，延續每年慈湖中秋節都會舉辦的夢幻水舞秀，將邀請包括五舞太鼓團、原林藝術舞集、Aim Dual樂團、享頑樂團等精彩表演，陪遊客一起賞月歡度中秋節。