洪耀南：美國選前賴若要過境　需很強理由

洪耀南。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月10日電（記者 黃筱筠）美國大選牽動美中關係，對兩岸關係的影響？淡江大學兩岸關係研究中心副主任洪耀南接受中評社訪問表示，兩岸關是在美中關係之下，就賴清德520就職演說講話，應是希望兩岸交流，至少是執政黨對執政黨對話。官方交流是賴清德期待，但大陸方面不願意。兩岸關係可以處理的是交流對話，而美中關係暫時無法改變對抗情勢，兩岸關係也只能暫時由下而上交流。但基本上只要能交流，對兩岸關係都是正面。



洪耀南，文化大學“國家發展與中國大陸研究所”博士，現為淡江大學外交與國際關係學系助理教授、中國大陸研究所專任助理教授；曾任未來事件交易所執行長、決策調查有限公司總經理、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長、亞洲自由選舉組織國際觀察員、中華港澳之友協會常務理事。



日前傳出蔡英文可能訪日，可能性高嗎？被視為英系的洪耀南表示，他不知道蔡英文要不要訪日，但常理判斷應該不會。今年9月底日本自民黨總裁改選，明年初要進行國會改選，這段時間比較敏感，短期內要訪日，依照常理判斷應該不會。



至於賴清德可能在美國大選前，出訪“邦交”國過境美國嗎？洪耀南表示，今年11月美國大選前，不太可能額外處理這些事情。可能美國選後，選前不太可能，常理判斷是這樣。但如果大選前一定要去，那要避免敏感，可能就靠近美國西岸過境，不太會過境東岸。



他也說，賴清德出訪需要動機與契機，要多方考量，除了賴清德主觀意願，還有美方、“邦交”國有沒有需要這樣安排。至於“邦交”國要發出邀請，可能就職典禮或是獨立紀念日，而獨立紀念日多在8、9月，這也不會太靠近美國大選日前，是有其可能，但目前美國大選已經很熱，要處理這些事情，必須要有很強理由。但美國大選後到就任前這段時間，有可能是出訪時間。



洪耀南認為，如果賴清德只是要出訪“邦交”國，首次出訪選擇不過境美國的“邦交”國，也會被與過去“元首”做比較，按照常理上判斷，美國大選前出訪機會比較小。