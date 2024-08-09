柯文哲競辦遭揭500萬合作案疑做假帳

時樂公司聲明稿。（照片：康仁俊Threads平台） 中評社台北8月9日電／台灣民眾黨主席柯文哲於2024大選募款政治獻金金流爭議延燒，“時樂股份有限公司”在大選期間承辦2場造勢活動，負責人戴利玲9日發表聲明稿表示，民眾黨申報資料中，去年12月20日新台幣500萬元宣傳廣告費並非時樂承接業務，已請民眾黨釐清與更正。



對此，民眾黨發言人吳怡萱回應，正在釐清中。



媒體人康仁俊稍早在社群媒體Threads上發文爆料，柯文哲競選辦公室向“監察院”申報的競選經費一筆與時樂的“500萬元合作案”根本無中生有，並稱時樂透過他提出正式聲明，公開駁斥合作案一事，要求民眾黨出面說明。



時樂在9日以負責人戴利玲發表聲明稿澄清，時樂與尼奧2家公司各為獨自法人，雖登記負責人同一，但股東與成員團隊均不同，不應混淆視之。時樂業務除活動承攬行銷外，並包含受託採購媒體轉播與廣告。



戴利玲說，時樂在柯文哲競選期間，僅於去年底承接2場造勢活動，今年未再承接任何競選活動，且時樂是收取“活動執行費”，場地使用費與時樂無關。民眾黨申報資料中2023年12月20日500萬元的宣傳廣告費，並非時樂承接業務。另外，針對今年1月5日1087萬8000元轉播費，時樂是受委託代購媒體廣告直播等，款項含代收代付款，非時樂提供轉播服務，將通知民眾黨請其更正。



戴利玲指出，時樂就承接業務均依實際契約及工作內容開立相應發票，亦無政治立場，關於民眾黨申報內容及方式，非時樂可預為干涉，已請民眾黨進行相關之釐清與更正，望勿造成大眾誤認或衍生後續爭議。



康仁俊也接續在Threads發文質疑，柯文哲競選總部到底虛報了多少政治獻金支出？政治獻金申報“監察院”不用照會公司，所以就可以亂申報嗎？時樂自己清查出500萬元被灌水的帳，尼奧公司也同步清查自己的會計帳，柯文哲申報的2023年12月20日支付給尼奧216萬4311元，及2024年1月15日支付200萬元，尼奧完全沒有收到這筆款項，2間公司在不知情的情況下，被你們申報了3筆莫須有支出，總共916萬4311元，你們從哪裡拿到3張莫須有單據？承攬活動還要被灌水申報？這些公司有多倒楣？916萬元去了哪？有沒有其他公司也被你們虛報？出來打球！