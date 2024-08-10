王炳忠：大陸懲治“台獨”訴諸行動震懾力足

新黨前發言人王炳忠接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月10日電（記者 張嘉文）國台辦官網7日新增“依法懲治‘台獨’頑固份子”專欄，其中“台獨”兩字為綠色，字體還加大加粗處理，標題的背景則是鮮艷的五星紅旗和莊嚴的法庭，引發熱議。新黨前發言人王炳忠向中評社表示，大陸此動作是將過往比較偏向宣示性的懲治“台獨”，推出施行細則，提高了震懾力道。



王炳忠強調，當然很多綠營人士可以自我安慰，認為他們待在台灣，大陸就管不到，可是懲治“台獨”是可以終身追責，在大陸境外也可以追緝，這就給人很多想像，另外包括相關當事人的家人、附屬組織等等，都可進行追緝，很多“台獨”份子其實在大陸有投資，或者金主可能在大陸投資，這些往後都會受影響。



王炳忠，出生於台南佳里，成長於台北萬華，政治大學外交學系法學碩士，歷任新黨青年委員會召集人兼新聞聯絡人、全台委員會委員兼發言人、抗獨史陣線召集人、新中華兒女學會理事長、《建中青年》社長等。



王炳忠接受中評社訪問，談到陸方關於懲治“台獨”的最新動作，他指出，這幾年頑固“台獨”份子名單陸續公布，但今年有新情況，包括聯合發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》22條，有點類似施行細則的概念，這次則是講清楚到底如何施行懲治“台獨”，列舉了不少“台獨”形態。

