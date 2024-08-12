中評關注：多案齊發　柯P將步高虹安後塵？

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北8月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲日前連爆三案爭議，有2案民眾黨與當事人已認錯，這讓檢調正在調查的京華城案輿論氛圍走向不樂觀，像極了新竹市長高虹安2022年選舉期間被多案齊發爆料質疑的路徑。而政治獻金帳目交代不清，已重挫柯文哲10年來形塑的“清廉”、“誠信”招牌，柯12日下午將親自召開記者會說明，能否說服民眾再次信任，考驗柯的能耐。



在前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪遭檢調收押後，接續中國國民黨籍新竹縣長楊文科也遭檢調起訴涉嫌圖利建商、高虹安“立委”任內助理費案涉貪遭台北地方法院判刑7年4個月後停職，台灣政壇肅貪氛圍風聲鶴唳。不少名嘴都在猜第三大黨的黨主席柯文哲在生日（8月6日）會出事，但柯當天未有任何風波，自己還拍短影片自嘲“一開門等到的不是檢調，是女粉絲送壽桃”。



柯文哲話剛落地沒幾天，8月9日就連爆3案，包括：一、柯文哲妻子陳佩琪以兒子的名義開人頭公司，公司地址掛民眾黨中央的地址。二、柯文哲向“監察院”申報的2024大選政治獻金中，遭爆有3筆給“時樂公司”、“尼奧公司”共計新台幣916萬4311元的帳目作假，時樂也發聲明證實其中一筆非其承接業務。三、檢調正在調查的京華城容積獎勵案，國民黨籍台北市議員游淑慧爆料，有柯文哲指揮京華城案的證據，包括1張交辦單、2份親簽公文、3次會議指示。再加上，媒體也挖出民眾黨智庫“台灣新故鄉智庫協會”監事葛樹人是威京集團旗下中華工程的獨立董事（京華城為威京集團投資的關係事業），以此加深柯文哲與威京集團關係密切的聯想。葛樹人本人則否認曾涉關說。

