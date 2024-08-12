張榮恭語中評：國民黨的論述防缐退無可退

張榮恭。(中評社 資料照) 中評社台北8月12日電（記者 張嘉文）台灣選手李洋和王齊麟在巴黎奧運羽球雙打比賽中，奪得難得的一面金牌。中國國民黨籍“立法委員”翁曉玲讚許為“中國人的驕傲”，引來綠營激烈圍攻。國民黨前副秘書長兼大陸部主任張榮恭表示，國民黨中央沒有聲援翁曉玲，而且迴避，反映出黨的論述困境，如果未能尋求突破，只會一直挨打，伊於胡底。



張榮恭接受中評社採訪指出，民進黨透過行政力量鋪天蓋地的“去中國化”，顯已造成國民黨忌憚，惟恐沾染中國概念將不利於選舉。然而，愈是如此，名稱冠以中國兩字的國民黨就處境愈難。



在“中華民國”已被民進黨“台獨”化的形勢下，如果國民黨也避中國化，藍營兩岸思維也綠營化，必然促使大陸判斷和平統一的可能性日益喪失，而其兩岸必須統一的目標又絕不放棄，那麼非和平統一的機率就會上升。在此過程中，國民黨的和平角色恐趨式微，奢談在選舉中訴求戰爭與和平的選擇。當在野陣營無法在和平理念上中流砥柱時，就只能在“台獨”言行導致台海重大危機時，“共赴台難”，



張榮恭說，1981年三月中華台北奧會與國際奧會在瑞士洛桑簽署協定，決定台灣選手以Chinese Taipei名義組團參加奧運。此為海峽兩岸在一個中國架構下分別治理而台灣亦能參加國際賽事的妥協方案，捨此別無他法。台灣之能出席亞運、世運、世大運及亞太經合組織APEC等，也是採取此一模式，否則唯有自外於重要國際場合。至於Chinese Taipei的中文譯名，兩岸雙方奧會曾於1989年四月在香港達成協議，稱為中華台北。

