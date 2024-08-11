墾丁暑假觀光景氣差　民宿業者競爭壓力大

屏東縣政府統計恆春半島有1400多家合法民宿。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月11日電（記者 蔣繼平）屏東縣恆春半島的墾丁擁有陽光、海水、沙灘，一向是觀光勝地，不過今年暑假已經過了一半，觀光人潮卻很慘澹。墾丁位於屏東縣恆春半島，合法民宿有1400多家，市場趨於飽和，競爭十分激烈，開一間民宿至少每月要做到4天假日訂房全滿才能維持收益，但今年暑假本地旅遊市場差，很多業者難達標，甚至連衝業績都困難，但評估是否退場可能要年底才看的出來。



屏東縣恆春半島的墾丁一向是海邊度假勝地，但是今年暑假過了一半，遊客人潮卻很慘澹，受到台灣人疫情解封後瘋境外旅遊影響，具飯店業者統計暑假七月訂房率衹有5成，其他水上活動、攤商也都感覺人潮確實減少。屏東縣政府統計恆春半島有1400多家合法民宿，民宿業者生意也有下滑現象。



屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽表示，像他自己在南灣經營的墾丁亞曼達會館，10日訂房率就是全滿的。民宿規模比較小，他認為，若以一般民宿房間數5到8間來看，只要每個月有4個假日可以做到全滿，基本上可以就可以維持營收，而經營一家民宿成本每月大約要抓新台幣10萬元比較保險，如果房子是租的，壓力就會比較重。



旅館住房率5成對民宿的影響，林榮欽表示，民宿規模小，房間數較少，如果有8間房的話，一個月30天最多可賣240間房，一間房抓2千元，訂房率5成的概念大概就是營收20萬元左右。但是這次暑假生意差，不少民宿業者上個月連4天假日要做到全滿都很難達到，但經營不錯的還是賣的不錯，所以算很競爭。



林榮欽指出，目前水、電、人事成本都增加，民宿通常需要請一到兩個員工，櫃台（俗稱管家）是固定人員，若認真幫忙經營有些老闆願給分潤，另一位則是負責房間清潔的人員，視需求性增加。兩個員工人事成本大約8萬，還有其他營業開銷，房租看地段，3萬到十幾萬元都有可能。暑假生意差，有很多租房開民宿的業者壓力真的蠻大。



在恆春鎮開民宿的蔡姓業者表示，一般來說把自己的家改成民宿，家人自己做負擔比較沒那麼大。如果是租房子，花了幾百萬裝潢投資，通常一次都簽約10年來經營，墾丁大街上的店面租金可能要20到30萬元，但是一樓店面可以開店分租，門口也可租給攤商，一魚多吃，就看大家怎麼去經營。

