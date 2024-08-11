中評鏡頭：秀場傳奇展　看台灣早期娛樂發展

“藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展”開展，呈現秀場天王豬哥亮當年服裝。（中評社） 中評社高雄8月11日電（記者 蔣繼平）台灣在1970到1980年代曾有一段“秀場”的光輝歲月，從高雄發跡的藍寶石大歌廳就是秀場文化的代表，捧紅許多知名藝人，例如家喻戶曉的秀場天王豬哥亮就是當時最大牌的主持人。高雄流行音樂中心特地為此打造“秀場傳奇”故事展，讓民眾搭乘時光機，回味當時霓虹閃爍的榮景。



高雄流行音樂中心6日正式開展“藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展”，展覽分為兩大展區，讓民眾一窺當初群星匯聚、五光十色的藍寶石大歌廳，從台前藝人、幕後工作者，再到文史工作者，一窺歌舞廳風華，還有展出11套經典秀服，一睹當年秀服的繁華奪目盛況，以及百件珍貴展品，見證台灣音樂與娛樂產業重要歷史風華。



台灣在過去傳統電視機衹有老三台（台視、中視、華視）的時代，秀場文化可說是台灣最主要的娛樂。發跡於高雄市新興區八德二路與同愛街上的藍寶石大歌廳，就扮演大高雄地區從1970到1980年代娛樂文化的山頭。當年老三台歌手想盡辦法求經紀人看能否上一檔藍寶石的秀，歌手間更有著“沒上過藍寶石，要紅成為歌星很困難”的江湖話。



秀場文化從最簡陋的搭棚、到固定場地演出，再到有著水晶舞台、伸展台的豪華秀場。藍寶石大歌廳最大牌的主持人是豬哥亮，當時業界更有“北張菲、中邢峰、南豬哥”的美名，三位重量級大哥分別稱霸南台灣的藍寶石、喜相逢，台中聯美、台北狄斯角餐廳，創造讓人津津樂道的歷史。在50到60歲的台灣民眾心中仍是回味無窮。



藍寶石大歌廳首批駐唱歌手包含吳佳珊姊妹、澎翠、陳亮吟、高陽、佳陽、林克，以及高凌風、賀一航、陳今珮、素珠、余天等人。余天也是前民進黨“立委”，這次也替開展錄製宣傳介紹影片，談論當年的盛況。