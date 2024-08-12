中評鏡頭：昔金門民防坑道　民眾不樂見重演

金門瓊林戰鬥坑道旁豎立精神標語，勉勵民防隊員。（中評社 方敬為攝） 中評社金門8月12日電（記者 方敬為）金門在國共對峙時代為兩岸衝突的前線，當時金門除了駐軍之外，百姓也是防衛力量的一環，村落有民防隊，男女均要接受軍訓，甚至建築戰鬥工事，其中位在金湖鎮的“瓊林戰鬥坑道”最具代表性，目前已轉型為景點開放遊客參觀，仍可感受到當年兩岸對峙的氛圍。近期兩岸關係緊張，金門人憶起當年“全民皆兵”的恐懼，都不樂見類似情境重演。



瓊林坑道位於金門縣金湖鎮瓊林聚落內，為1960年代金門地區於國共對峙時期，軍、民因應作戰及防禦砲擊需要所構築之戰鬥工事，興建初期為土坑道，1976年強化為鋼筋混凝土坑道。



直至1992年金門解除戰地政務之後，因其特殊的歷史背景、建築空間記錄著冷戰時期瓊林聚落居民的生活，特別保存下來，並轉型為金門地區重要的軍事遺跡景點。



坑道主要導覽入口位於瓊林里辦公處內，進入坑道後，可以通往當年前線作戰指揮所、待避處、曲折射擊處、水井間、發電機房等各具軍事功能性的空間，保存規模相當完整。



瓊林聚落位在金門島中心，距離北海岸甚近，又靠近太武山，戰略位置重要，因而當年特別成立民防隊，並編制“瓊林戰鬥村”，不分男女組成民防隊，並要接受軍事訓練，隨時要能夠上前線協助軍方作戰。村內挖掘四通八達的戰鬥坑道，以“保存戰力於地下，發揮戰力於地上”為戰略主軸，走在其中仍能感受到當年兩岸對峙的緊張感。



瓊林戰鬥坑道旁設有“瓊林民防館”，展示金門當年成立民防系統的歷史，包括軍事訓練內容、情境重現、文物史料、精神標語等，勉勵民防隊員要能夠“獨立作戰、自力更生、堅持到底、死裡逃生”。近期兩岸關係嚴峻，全民防衛再成為討論話題，對金門人而言，回憶起當年隨時可能要上前線協同作戰的氛圍，都不希望兩岸衝突重演，這些軍事遺跡的保存，正是要傳達和平的可貴。



