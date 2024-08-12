莊伯仲：兩岸同文同種同血緣 綠抹滅不掉

前國民黨文傳會主委、中國文化大學新聞系教授莊伯仲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月12日電（記者 盧誠輝）台灣男子羽球雙打組合在巴黎奧運奪金，中國國民黨“立委”翁曉玲稱讚是“中國人的驕傲”，引來綠營攻擊。前國民黨文傳會主委、中國文化大學新聞系教授莊伯仲接受中評社訪問認為，中國是集合式用詞，包括歷史、血緣、文化和政治等4種不同定義。民進黨不應該凡事以“政治中國”來解讀，刻意製造兩岸仇恨。



莊伯仲是美國韋恩州立大學（Wayne State University）傳播學博士，專長為政治行銷、網路傳播、新聞學，曾任中央通訊社監事、國民黨文傳會主委兼發言人。現為中國文化大學新聞系專任教授。



莊伯仲表示，所謂的中國有包括歷史、血緣、文化和政治等4種不同定義，民進黨不應該凡事以“政治中國”來解讀，刻意製造兩岸仇恨，而忽略掉歷史中國、血緣中國和文化中國的意義，兩岸同文同種同血緣，有相同的歷史文化，這些都是民進黨怎樣也抹滅不掉的事實。



他舉例，中國從古代開始有系統的經營台灣，這是歷史中國；很多人會說“我的祖先來自中國”，這是血緣中國；唐詩宋詞是是中國人的共同遺產，這是文化中國；這些都是再簡單不過的道理，但民進黨政府卻假裝沒看到。

