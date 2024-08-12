中評關注：馬英九挺翁曉玲 敲打朱立倫？

馬英九藉翁曉玲事件猛力敲打朱立倫。（中評社資料照） 中評社台北8月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍不分區“立委”翁曉玲日前在中華隊羽球男雙“麟洋配”奧運奪金時，在微信發文指是“中國人的驕傲”，遭綠營及側翼持續圍剿。馬英九基金會執行長蕭旭岑日前代表馬英九聲援翁，並直指，藍不論述“我是台灣人也是中國人”和綠營區隔，甭提取回執政權。



馬英九藉此議題猛力敲打現任國民黨主席朱立倫，間接質疑由朱主導的國民黨，只敢大方親美，兩岸論述及議題主張上嚴重疲軟，面對民進黨賴清德就任後的綠營強勢“反中”，甚至引領社會往“仇中”方向走，藍營再默不作聲，將完全失去話語權的困境，最嚴重後果甚至可能讓兩岸走向無盡的衝突中。



卸任後心心念念為兩岸和平奔走的馬英九透過蕭旭岑發聲提醒，看國民黨有否可能硬起來，或改弦易轍的可能性，背後深意朱立倫能否體會，後續值得關注。



翁曉玲的發過言近來持續遭綠營圍剿，這本是可預料的結果，可是放眼藍營上下，大家聽到“中國人”這三個字卻避之唯恐不及，大多選擇明哲保身的方式不表態，譬如朱立倫在事件當下的回應就是“我們的共同驕傲”，甚至外傳黨中央還有高層致電翁曉玲，希望她以後能謹慎發言。



衹有馬英九透過蕭旭岑公開聲援翁，並呼籲在野黨與媒體人需要去撥亂反正，黨名有“中國”的中國國民黨更要出來力挺翁曉玲，讓認同自己是“中國人”的支持者不要失望。

