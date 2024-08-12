中評關注：綠追殺不手軟　要讓柯人設崩解

柯文哲與太太陳佩琪都被爆料。（中評社 資料照） 中評社台北8月12日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲遭指今年大選政治獻金申報不實、有假帳之嫌。綠營與側翼積極追打，台灣民眾黨若不謹慎處理，會讓柯信任度崩解。民進黨也一定不會放過讓柯人設崩解的機會，畢竟對敵人仁慈就是對自己殘忍。綠營周邊人士與側翼一定會再加重力道，最好讓柯因此吃上官司。提前解決賴清德連任路上的障礙。



在民進黨內被視為可能是賴清德競爭對手的鄭文燦，目前被羈押在看守所，政治前途已經不被看好。巧合柯文哲因為政治獻金流向不明，遭到過去幕僚以及綠營人士、側翼爆料，親近綠營律師甚至直言，若涉嫌刑法行使偽造私文書罪，將是5年以下有期徒刑。



柯文哲現在不只是綠營想要打他，連藍營也會在一旁順便下手。柯不只是賴清德2028對手，也是國民黨對手，綠營打柯，藍也不會鬆手。



只要柯文哲的信任度崩解，讓年輕選民、中性選民對柯失去信心後，國民黨在2026縣市長選舉以及2028大選又何必協調藍白合，藍營無需顧及民眾黨分票危機。只要柯文哲被打趴，支持柯的藍、綠支持者都可能各自回歸，再度回到藍緣對決的局勢。因此，柯文哲這次危機是巨大危機，藍綠都會出重手，想把柯打到爬不起來。

