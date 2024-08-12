中評關注：馬英九、王金平夾擊朱立倫？

馬英九與朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北8月12日電（記者 楊騰凱）馬英九及中國國民黨籍前“立法院長”王金平近期都有大動作，看上去對國民黨主席朱立倫造成相當的壓力。包括馬透過幕僚聲援藍委翁曉玲的“中國人”說法，凸顯了朱與正藍的疏離。而王則是高調與台中市長盧秀燕餐敘，是否代表王背後的藍軍地方派系將倒向盧？



如果國民黨內兩大支柱，包括在兩岸路線上認同馬英九及翁曉玲的正藍，以及王金平身後的本土藍雙雙都選擇棄朱立倫而去，這對朱立倫明年爭取黨主席連任來說，將是左右兩記重拳。



針對中華隊羽球男雙組合李洋、王齊麟在法國巴黎奧運奪下金牌，在微信寫下這是“中國人的驕傲”，相關發言遭台灣綠營網軍、側翼圍剿。翁曉玲事後受訪時強調，她不認為自己的言論有什麼錯。而朱立倫受訪談到翁曉玲發言時，也很明顯在試圖淡化事件，稱麟洋配都是“我們”的驕傲，對“中國人”的身分認同避而不談。



馬英九基金會辦公室執行長蕭旭岑9日公開表示，他代表馬英九致電翁曉玲，向翁致意並打氣。蕭旭岑並呼籲，黨名有“中國”兩字的中國國民黨，一定要出來聲援力挺翁曉玲，別讓認同自己是“中國人”的支持者失望。



蕭旭岑的發言某種程度上也是衝著朱所領領導的黨中央而來，畢竟朱上任黨主席以來，對於兩岸路線基本上能不談就不談，甚至幾乎不大提到九二共識四個字，當被問到相關話題時，總以依照“黨綱”辦理帶過，至於大陸交流行程，也多是委由副主席連勝文或夏立言代理。在朱領軍下，國民黨不斷被貼上“親美遠中”的標籤。



此次蕭旭岑做出聲援翁曉玲的強力宣示，間接傳遞馬英九的意思，尤其蕭強調國民黨必須站出來挺翁，這正凸顯了當下國民黨在翁曉玲事件上的乏力，缺少清晰的態度表達，這也間接顯示朱立倫的路線與馬英九及翁曉玲所象徵的“正藍”漸漸對不上，如果“正藍”對朱感到失望，那對朱明年拚黨主席連任來說，將是不小的打擊。