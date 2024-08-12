柯文哲遭爆大選募款做假帳　小黨告發搶聲量

台灣基進黨籍台南市議員李宗霖、台南黨部執行長吳依潔12日赴台北地檢署，告發柯文哲競選總部違反政治獻金法及偽造文書。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨柯文哲遭揭露2024大選政治獻金申報不實、做假帳爭議，已燒了整個週末，神隱未出面解釋。台灣基進黨籍台南市議員李宗霖、台南黨部執行長吳依潔12日一早9點特地北上赴台北地檢署告發柯文哲競選總部違反政治獻金法及偽造文書，搶提告爭取媒體曝光。



李宗霖、吳依潔也在北檢前高喊，柯文哲串證、串供、出來“貢”（閩南語，意指說明）。



柯文哲近期爭議連環爆，包括一、柯文哲妻子陳佩琪開人頭公司。二、京華城案遭爆交辦開綠燈，且與威京集團關係密切（京華城為威京集團投資的關係事業）。三、2024大選政治獻金金流申報不實，遭媒體人康仁俊踢爆3筆給“時樂公司”、“尼奧公司”共計新台幣916萬4311元的帳目作假，時樂也已發聲明證實其中一筆非其承接業務。



近日，網民也挖出柯文哲競選辦公室也有政治獻金金流流入“木可公關行銷有限公司”，木可行銷公司負責人李文娟則是柯文哲競選總部財務長、柯文哲高中同學李文宗的妹妹，添加更多爭議，外界已有不少揣測。

