柯P出大事黃珊珊還與謝國樑同框　名嘴示警

黃珊珊與謝國樑10日一起同框吃小吃。(照片截自“少康戰情室”YouTube直播畫面) 中評社台北8月12日電／中國國民黨籍基隆市長謝國樑目前身陷罷免案，台灣民眾黨“立委”黃珊珊10日前往基隆，參與地方黨部行程，並在信三路一家肉圓店與謝國樑一起吃小吃，相挺意味濃厚。前台北市副市長李永萍表示，黃珊珊曾是柯文哲的競辦總幹事，應該要正面面對柯文哲大選經費申報這件事。前“立委”沈富雄則表指出，柯文哲跟謝國樑的親密關係，連結點就是台玻大樓，因為台玻大樓的老闆就是謝國樑的親戚。



李永萍11日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，黃珊珊這時跑去謝國樑那邊，當然會引發爭議，大家會覺得，黃珊珊應該要來面對這個問題吧，因為柯文哲是參選縣市長和“總統”等級的人，不會自己管帳，所有細節負責的人，包括蓋章才能出帳做決定的人，一定是總幹事黃珊珊，黃珊珊應該要正面面對這個事情。



根據《中時新聞網》報導，李永萍接著表示，謝國樑原本是跟民眾黨進行反罷免活動，但在這個時候進行切割，在政治上也不太妥當，因為會傷了支持者的心。她呼籲謝國樑要注意這件事情的發展，不要引火上身，到時候公親變事主，就麻煩了，還是要小心。



沈富雄認為，柯文哲、民眾黨跟謝國樑的關係很親密，不是從今天開始的，追溯回去，親密的連結點就是台玻大樓，因為台玻大樓的老闆就是謝國樑的親戚。